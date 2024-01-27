Росія вербує білоруську молодь до своїх військових вишів, - ЦНС

"Представники збройних сил РФ проводить так звані "дні відкритих дверей" у райцентрах республіки Білорусь, де громадянам пропонують навчатись на офіцерів у російських військових вищих навчальних закладах", - йдеться у повідомленні.

При цьому зазначається, що внаслідок великих втрат у війні проти України у росіян виник значний дефіцит офіцерів молодшої ланки.

Зокрема, Росія намагається виправити це шляхом вербування громадян інших країн, зокрема, Білорусі.

Допомога Білорусі у війні

Білорусь з перших днів повномасштабного вторгнення допомагає Росії у війні проти України, зокрема, розміщує на своїй території російську техніку та війська. Крім того, за даними ЗСУ, росіяни зосереджують на північному кордоні з Україною майже 22 тисячі військових.

Також Білорусь організувала так звані "навчання" з Росією, які тривають з 29 квітня 2022 року.

Крім того, режим білоруського диктатора Олександра Лукашенка допомагає Росії у депортації українських дітей. Нещодавно США ввели санкції проти Білорусі за допомогу РФ і депортацію українських дітей.

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