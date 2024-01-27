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Россия вербует белорусскую молодежь в свои военные вузы, - ЦНС

Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Российские захватчики пытаются вербовать белорусскую молодежь в свои военные вузы. В частности, они проводят так называемые "дни открытых дверей" в районих центрах Беларуси.

"Представители вооруженных сил РФ проводит так называемые "дни открытых дверей" в райцентрах республики Беларусь, где гражданам предлагают учиться на офицеров в российских военных высших учебных заведениях", - говорится в сообщении. 

При этом отмечается, что в результате больших потерь в войне против Украины у россиян возник значительный дефицит офицеров младшего звена.

В частности, Россия пытается исправить это путем вербовки граждан других стран, в частности, Беларуси.

Помощь Беларуси в войне

Беларусь с первых дней полномасштабного вторжения помогает России в войне против Украины, в частности, размещает на своей территории российскую технику и войска. Кроме того, по данным ВСУ, россияне сосредоточивают на северной границе с Украиной около 22 тысяч военных.

Также Беларусь организовала так называемые "учения" с Россией, которые продолжаются с 29 апреля 2022 года.

Кроме того, режим белорусского диктатора Александра Лукашенко помогает России депортировать украинских детей. Совсем недавно США ввели санкции против Беларуси за помощь РФ и депортацию украинских детей.

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