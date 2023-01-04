Росія веде процес підготовки до наступного ракетного обстрілу України, – розвідка

"Ви берете статистику - правильно. Це нескладно порахувати. Масовані обстріли почалися 10-11 жовтня. Потім було щотижня, потім був інтервал у два тижні. Підготовка - це складний процес, - пояснив він. - Це вибір цілей, проведення розвідки, дорозвідки, це підготовка ракет, екіпажів, літаків, які будуть здійснювати удар, та інші питання, що пов'язані з координацією. Адже застосовуються ще безпілотники для ведення розвідки, бойові літаки-носії. А після нанесення ударів знову потрібно провести дорозвідку, уточнити, які результати тощо. Тому тиждень-два – це середній інтервал між використанням ракетного озброєння. Статистика говорить про це".

За словами Скібіцького, новий масований обстріл може відбутися навіть раніше 9-10 січня.

"Це залежатиме від того, скільки вони будуть застосовувати ракет, скільки на сьогодні в них готові. Ми бачимо, що зараз авіація тренується, перелітає з одного аеродрому на інший, є тренування екіпажів з завдання ударів за минулу добу. Так що йде процес підготовки до наступного обстрілу", - каже він.

Крім того, як додав представник розвідки, ще багато буде залежати від погоди.

"Зараз якраз нормальна погода саме для застосування більш високоточного озброєння. "Шахеди" зараз, як правило, працюють у темну пору, а ракетне озброєння може застосовуватися впродовж доби. І зараз погода, принаймні в Києві, відповідна", - каже він.

Скібіцький також впевнений, що у Росії є свої плани, на які впливають навіть е один і не два фактори.

"Є комплексні чинники. І погода, і свята, і наявність ракет, і морози. Тому однозначно сказати, що превалює якийсь один елемент, дуже складно", - констатував він.