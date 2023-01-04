Россия ведет процесс подготовки к следующему ракетному обстрелу Украины, - разведка

"Вы берете статистику - правильно. Это несложно посчитать. Массированные обстрелы начались 10-11 октября. Потом было еженедельно, потом был интервал в две недели. Подготовка - это сложный процесс, - объяснил он. - Это выбор целей, проведение разведки, доразведки, это подготовка ракет, экипажей, самолетов, которые будут совершать удар, и другие вопросы, связанные с координацией, ведь применяются беспилотники для ведения разведки, боевые самолеты-носители, а после нанесения ударов снова нужно провести доразведку, уточнить, какие результаты и т.д. Поэтому неделя-две - это средний интервал между использованием ракетного вооружения. Статистика говорит об этом".

По словам Скибицкого, новый массированный обстрел может произойти даже раньше 9-10 января.

"Это будет зависеть от того, сколько они будут применять ракет, сколько на сегодняшний день у них готовы. Мы видим, что сейчас авиация тренируется, перелетает с одного аэродрома на другой, есть тренировка экипажей по нанесению ударов за прошедшие сутки. Так что идет процесс подготовки к следующему обстрелу", - говорит он.

Кроме того, как добавил представитель разведки, еще многое будет зависеть от погоды.

"Сейчас как раз нормальная погода именно для применения более высокоточного вооружения. "Шахеды" сейчас, как правило, работают в темное время, а ракетное вооружение может применяться в течение суток. И сейчас погода, по крайней мере, в Киеве, соответствующая", - говорит он.

Скибицкий также уверен, что у России есть свои планы, на которые влияют даже один и не два фактора.

"Есть комплексные факторы. И погода, и праздники, и наличие ракет, и морозы. Поэтому однозначно сказать, что превалирует один элемент, очень сложно", - констатировал он.