Росія веде проти Молдови гібридну війну, - прем'єр Речан

"Важлива річ, на якій я хочу наголосити, це те, що сьогодні Росія не може напасти на нас у військовому відношенні, і це пов'язано з Україною", - сказав чиновник.

Однак він додав, що в Молдові є внутрішні проблеми, пов'язані з гібридною війною, яку там веде Росія.

Під гібридною війною, яку веде Росія, Молдова має на увазі дезінформацію, кібератаки, фінансування злочинних угруповань, які втручаються в політику і намагаються створити дестабілізацію.

Військова агресія проти Молдови

Прем'єр додав, що Україна має велику перевагу на Чорному морі і це різко скоротило можливості Росії здійснювати атаки з Чорного моря, що захищає Молдову ще більше.

"Ба більше, ми бачимо, що військова промисловість Європи та України нарощує свої потужності", - сказав Речан.

У НАТО говорять про загрози для Молдови

Нещодавно заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоана попередив, що РФ може вдатися до вкрай агресивних дій, щоб зупинити прозахідний напрямок Молдови.

Прем'єр пояснив, що йдеться про гібридні атаки, використання брехні, розпалювання ненависті, підбурювання до поділу районів, де проживають етнічні гагаузи, які розмовляють російською мовою.

"Ми продемонстрували, що у нас є можливість забезпечити громадський порядок і втрутитися там, де намагаються дестабілізувати обстановку", - сказав Речан.

Молдова та її ставлення до РФ на тлі війни в Україні

Нагадаємо, у грудні 2023 року ми повідомляли, що Молдова приєднається до міжнародного реєстру збитків через агресію РФ проти України.

Також під час візиту до України в листопаді минулого року президент Молдови Майя Санду заявила, що Молдову вдалося вберегти від окупації лише завдяки діям українських військових.

Нещодавно президент Молдови Майя Санду сказала, що країна готова надати Україні нову партію гуманітарної допомоги.