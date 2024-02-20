Россия ведет против Молдовы гибридную войну, - премьер Речан

"Важная вещь, которую я хочу подчеркнуть, это то, что сегодня Россия не может напасть на нас в военном отношении, и это связано с Украиной", - сказал чиновник.

Однако он добавил, что в Молдове есть внутренние проблемы, связанные с гибридной войной, которую там ведет Россия.

Под гибридной войной, которую ведет Россия, Молдова подразумевает дезинформацию, кибератаки, финансирование преступных группировок, которые вмешиваются в политику и пытаются создать дестабилизацию.

Военная агрессия против Молдовы

Премьер добавил, что Украина имеет большое преимущество на Черном море и это резко сократило возможности России осуществлять атаки с Черного моря, что защищает Молдову еще больше.

"Более того, мы видим, что военная промышленность Европы и Украины наращивает свои мощности", - сказал Речан.

В НАТО говорят об угрозах для Молдовы

Недавно заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоана предупредил, что РФ может прибегнуть к крайне агрессивным действиям, чтобы остановить прозападное направление Молдовы.

Премьер пояснил, что речь идет о гибридных атаках, использовании лжи, разжигании ненависти, подстрекательстве к разделению районов, где проживают этнические гагаузы, которые говорят на русском языке.

"Мы продемонстрировали, что у нас есть возможность обеспечить общественный порядок и вмешаться там, где пытаются дестабилизировать обстановку", - сказал Речан.

Молдова и ее отношение к РФ на фоне войны в Украине

Напомним, в декабре 2023 года мы сообщали, что Молдова присоединится к международному реестру убытков из-за агрессии РФ против Украины.

Также во время визита в Украину в ноябре прошлого года президент Молдовы Майя Санду заявила, что Молдову удалось уберечь от оккупации только благодаря действиям украинских военных.

Недавно президент Молдовы Майя Санду сказала, что страна готова предоставить Украине новую партию гуманитарной помощи.