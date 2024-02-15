Молдова готова надати Україні нову партію гуманітарної допомоги, - Санду

Молдова готова надати Україні нову партію гуманітарної допомоги.

Про це заявила президент Молдови Майя Санду на зустрічі з єврокомісаром із внутрішніх справ Ілвою Йоганссон, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Newsmaker.