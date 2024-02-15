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Молдова готова надати Україні нову партію гуманітарної допомоги, - Санду

Молдова, Четвер 15 лютого 2024 20:24
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Молдова готова надати Україні нову партію гуманітарної допомоги, - Санду Фото: президент Молдови Майя Санду (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Молдова готова надати Україні нову партію гуманітарної допомоги.

Про це заявила президент Молдови Майя Санду на зустрічі з єврокомісаром із внутрішніх справ Ілвою Йоганссон, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Newsmaker.

Як повідомляється, Санду зустрілася з Йоганссон у Кишиневі у четвер, 15 лютого.

Сторони обговорили європейський шлях Молдови, проблеми безпеки та міграції, з якими стикається країна, і ризики для безпеки держави.

Президент Молдови подякувала єврокомісару за допомогу, надану її країні в управлінні потоком українських біженців після початку війни проти України.

Також Санду наголосила на важливості подальшої підтримки України й повідомила, що Молдова готова надати Києву нову партію гуманітарної допомоги.

Нагадаємо, у грудні 2023 року ми повідомляли, що Молдова приєднається до міжнародного реєстру збитків через агресію РФ проти України.

Також під час візиту до України в листопаді минулого року президент Молдови Майя Санду заявила, що Молдову вдалося вберегти від окупації лише завдяки діям українських військових.

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