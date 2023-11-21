Президент Молдови приїхала до Києва

У вівторок, 21 листопада, до Києва із візитом приїхала президент Молдови Мая Санду. Він не був заздалегідь оголошений.

"Прибули в Києві для зустрічі з президентами Володимиром Зеленським і головою Європейської ради Шарлем Мішелем. У порядку денному: обговорення наступних кроків щодо вступу Молдови та України в ЄС, посилення регіональної безпеки та подальша підтримка ЄС реформ і розвитку в наших країнах", - написала Санду в Twitter.

Президент Молдови Мая Санду у Києві 21 листопада (twitter.com/sandumaiamd)

Зокрема, вона прийняла участь у вшануванні пам’яті активістів, які загинули під час Революції Гідності.

"У День Гідності та Свободи президент України Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська вшанували пам’ять активістів, які загинули під час Революції Гідності. У заході також узяла участь президентка республіки Молдова Мая Санду", - йдеться на сайті президента.