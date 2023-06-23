Росія веде переговори про постачання нових дронів з Ірану, – ГУР

"Контракти (на поставку дронів, - ред.) ще до кінця не виконані. Ми маємо інформацію, що Російська Федерація веде перемовини про постачання інших видів безпілотних літальних апаратів саме іранського виробництва. Ми про це знаємо, про це говоримо", - розповів Скібіцький.

Заступник начальника ГУР МО зауважив, що Росія також намагається налагодити власне виробництво, однак наразі масового серійного виготовлення не було зафіксовано.

"Можливо, воно проявиться, тому що є багато заяв, багато планів. Але плани є планами. А от коли воно буде, як кажуть, отримано, збите – тоді будемо говорити про це", - пояснив заступник голови ГУР.

Сьогодні Росія веде перемовини про поставку нових дронів, ймовірно також "Шахедів". Наразі, як відзначив Скібіцький, Росія має невиконаний контракт та очікує на поставку приблизно 300 одиниць дронів-камікадзе.

"Насамперед росіяни будуть намагатися отримати ударні або дрони-камікадзе –- це те, що на сьогодні для них критично. Адже "Орлан-10", який вони випускають - він здебільшого використовується як розвідувальний безпілотник. Їхня велика кількість, яка була виготовлена ще до широкомасштабного вторгнення, дозволяє їм забезпечувати потреби в розвідці", - зауважив Скібіцький.

Власне виробництво Росією розвідувальних та безпілотних дронів залежатиме від тих комплектуючих іноземного виробництва, які заходять на територію країни-окупанта.

"Якщо їх не буде – то не буде й ефективних безпілотників. Тому що можна зробити набагато простіше, але ефективність такого озброєння буде набагато менша, ніж це закладено в тактико-технічних характеристиках", - додав заступник начальника ГУР.

Роль Ірану у війні проти України

Російська Федерація використовує іранські дрони для завдання ударів по території України. Захід неодноразово заявляв про те, що Росія домовилась з Тегераном про поставки БпЛА, однак Москва й Іран довгий час всіляко відкидали ці звинувачення.

Після надання реальних доказів застосування ворогом безпілотників іранського виробництва - Тегеран змінив позицію та визнав свою причетність.

Британська розвідка повідомила, що Росія перейшла від отримання невеликих іранських партій БПЛА повітряним транспортом до більших партій за допомогою кораблів з Ірану через Каспійське море.