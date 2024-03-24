Росія веде гібридну війну проти Молдови, - глава МЗС
У Молдові повним ходом триває гібридна війна, розв'язана російською владою. Росія не відмовилася від своїх намірів, вона змінила тактику.
Про це заявив міністр внутрішніх справ Молдови Адріан Єфрос, повідомляє РБК-Україна з посиланням на NewsMaker.
"Ми перебуваємо в стані повномасштабної гібридної війни. І вона посилилася з початку вторгнення в Україну. Українські війська стримують наступ, тому Російська Федерація змінила тактику, але не відмовилася від своїх намірів отримати Молдову. Ми бачимо спроби дестабілізації ситуації в країні, незаконне фінансування різних партій, спроби купити електорат різними методами", - зазначив міністр.
Водночас Єфрос підкреслив, що зараз Молдові не загрожує військове вторгнення.
"Жодних ознак військової загрози немає. Так, є спроби втручання в наші внутрішні справи, але суспільство повинно зберігати спокій і довіряти органам, що забезпечують громадський порядок", - додав він.
Міністр підкреслив, що заяви про нездатність Кишинева впоратися з кризою теж можна віднести до елементів гібридної війни.
"Це спроба продемонструвати нездатність уряду впоратися з кризою. Але це брехня, ми тримаємо ситуацію під контролем", - підкреслив він.
Ситуація в Придністров'ї
Нагадаємо, 17 березня в ЗМІ підконтрольного Москві Придністровського регіону Молдови з'явилися повідомлення про начебто "приліт" по військовій частині, проте Кишинів заперечив напад. Так, влада Молдови заявила, що атаки не було, а дані повідомлення це спроба навести страх і паніку.
Додамо, в коментарі РБК-Україна представник Головного управління розвідки МОУ Андрій Юсов заявив, що це російська провокація.
Крім того, у Центрі протидії дезінформації повідомили, що Росія сама здійснила провокацію у Придністров’ї з атакою військової частини дроном-камікадзе. А в Інституті вивчення війни (ISW) заявили про те, що атака безпілотника в Придністров'ї є спробою РФ дестабілізувати ситуацію в Молдові.
Також повідомлялося про те, що 17 березня у столиці Молдови Кишиневі 54-річний чоловік кинув два коктейлі "Молотова" на територію посольства Росії - там відкрили виборчу дільницю для голосування для "переобрання" диктатора Володимира Путіна.
Раніше повідомлялося, що Росія надрукувала у Придністров'ї бюлетені для "виборів президента". У відповідь Молдова викликала "на килим" посла РФ.
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