Росія веде гібридну війну проти Молдови, - глава МЗС

У Молдові повним ходом триває гібридна війна, розв'язана російською владою. Росія не відмовилася від своїх намірів, вона змінила тактику.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Молдови Адріан Єфрос, повідомляє РБК-Україна з посиланням на NewsMaker.

"Ми перебуваємо в стані повномасштабної гібридної війни. І вона посилилася з початку вторгнення в Україну. Українські війська стримують наступ, тому Російська Федерація змінила тактику, але не відмовилася від своїх намірів отримати Молдову. Ми бачимо спроби дестабілізації ситуації в країні, незаконне фінансування різних партій, спроби купити електорат різними методами", - зазначив міністр.

Водночас Єфрос підкреслив, що зараз Молдові не загрожує військове вторгнення.

"Жодних ознак військової загрози немає. Так, є спроби втручання в наші внутрішні справи, але суспільство повинно зберігати спокій і довіряти органам, що забезпечують громадський порядок", - додав він.

Міністр підкреслив, що заяви про нездатність Кишинева впоратися з кризою теж можна віднести до елементів гібридної війни.

"Це спроба продемонструвати нездатність уряду впоратися з кризою. Але це брехня, ми тримаємо ситуацію під контролем", - підкреслив він.