Росія вдвічі збільшить фінансування телепропаганди у 2026 році, - ЦПД

У 2026 році Росія витратить на телепропаганду вдвічі більше коштів, аніж планувалося. Гроші підуть на розважальні канали та кремлівські мовники.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Центру протидії дезінформації.
"Витрати російського бюджету на державні телеканали у 2026 році сягнуть 106,4 млрд рублів (1,27 млрд доларів). Це на 54% більше, ніж планувалося раніше, і навіть перевищує показники поточного року", - йдеться у повідомленні.
У ЦПД зазначили, що найбільше зростання буде для розважальних та другорядних федеральних телеканалів. Зокрема, "субсидії зросли більш ніж вдвічі".
Також значно збільшено й бюджети основних кремлівських мовників. Серед них телеканал "Первый", "Россия 1", НТВ та інші.
"Загалом у 2026-2028 роках кремль планує витратити на телепропаганду майже 246 млрд рублів (2,93 млрд доларів)", - інформує Центр протидії дезінформації.
Там додали, що на тлі рекордного дефіциту бюджету і економічних проблем, викликаних війною та санкціями, РФ скорочує соціальні витрати та підвищує показники поточного року. Проте водночас, російський уряд продовжує "щедро" фінансувати пропаганди.
"Для Кремля медійна машина - ключовий інструмент утримання контролю. Саме завдяки їй російське суспільство готове миритися зі злиднями, йти на фронт і підтримувати агресивну політику Путіна, яка руйнує саму Росію", - резюмували у ЦПД.
У Росії проблеми з економікою
Нагадаємо, кілька днів тому президент України Володимир Зеленський заявив, що у РФ є проблеми з економікою, але Москва продовжує фінансувати війну за рахунок продажу енергоресурсів.
За його словами, якщо цих грошей не буде, тоді зменшуватиметься соцпідтримка росіян, що їм не сподобається. І це саме те, чого бояться в Кремлі.
Більш того, на початку вересня глава російського Сбербанку Герман Греф заявив, що в другому кварталі 2025 року економіка РФ фактично зупинилася. Він додав, що спостерігається стан "технічної стагнації".
У той же час сам глава Кремля Володимир Путін поки що заперечує припинення зростання економіки Росії.