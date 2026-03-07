Росія вдруге за ніч запустила по Україні "Калібри": де загроза ударів

Росія в ніч на 7 березня вже вдруге запустила по Україні крилаті ракети типу "Калібр". Наразі ворожі цілі вже у повітряному просторі нашої країни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.
Зауважимо, що перший пуск "Калібрів" був близько другої ночі, після чого ворожі ракети летіли у напрямку західних областей. Зокрема, під ударом була Чернівецька область. Офіційно деталі наслідків невідомі, але моніторингові канали припускали, що ціллю може бути Дністровська ГЕС.
Вже о 03:30 пабліки написали про другий пуск залпу "Калібрів", і вже приблизно через 20 хвилин Повітряні сили ЗСУ зафіксували їх над Україною. Ракети залітали через Херсонську область і попередньо, тримали той самий курс, як і минулого разу.
На скриншоті можна подивитися, що фіксація другого залпу була у Херсонській, Миколаївській та Кіровоградській областях курсом на Вінницьку.
Станом на 04:18 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал наразі досі фактично по всій Україні.
Нагадаємо, що в ніч на 7 березня росіяни знову вирішили здійснити комбінований удар по Україні. За останні години окупанти запустили по нашій країні дрони, кілька разів балістику і двічі крилаті ракети.
Зокрема, Київ щонайменше тричі піддавався ударам балістики, періодично були дрони. У Харкові ракета влучила прямо в будинок, через що частина будівлі зруйнована, і було кілька прильотів безпілотників. Одеса тим часом неодноразово піддавалася дроновій атаці.