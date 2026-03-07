UA

Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Росія вдруге за ніч запустила по Україні "Калібри": де загроза ударів

04:18 07.03.2026 Сб
2 хв
Другий залп повторював рух першого
aimg Едуард Ткач
Фото ілюстративне: пуск ракети (скриншот з відео)

Росія в ніч на 7 березня вже вдруге запустила по Україні крилаті ракети типу "Калібр". Наразі ворожі цілі вже у повітряному просторі нашої країни.

Зауважимо, що перший пуск "Калібрів" був близько другої ночі, після чого ворожі ракети летіли у напрямку західних областей. Зокрема, під ударом була Чернівецька область. Офіційно деталі наслідків невідомі, але моніторингові канали припускали, що ціллю може бути Дністровська ГЕС.

Вже о 03:30 пабліки написали про другий пуск залпу "Калібрів", і вже приблизно через 20 хвилин Повітряні сили ЗСУ зафіксували їх над Україною. Ракети залітали через Херсонську область і попередньо, тримали той самий курс, як і минулого разу.

На скриншоті можна подивитися, що фіксація другого залпу була у Херсонській, Миколаївській та Кіровоградській областях курсом на Вінницьку.

Де оголосили тривогу

Станом на 04:18 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал наразі досі фактично по всій Україні.

Обстріл України

Нагадаємо, що в ніч на 7 березня росіяни знову вирішили здійснити комбінований удар по Україні. За останні години окупанти запустили по нашій країні дрони, кілька разів балістику і двічі крилаті ракети.

Зокрема, Київ щонайменше тричі піддавався ударам балістики, періодично були дрони. У Харкові ракета влучила прямо в будинок, через що частина будівлі зруйнована, і було кілька прильотів безпілотників. Одеса тим часом неодноразово піддавалася дроновій атаці.

Більше по темі:
Російська ФедераціяВійна в УкраїніРакети