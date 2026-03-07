Россия второй раз за ночь запустила по Украине "Калибры": где угроза ударов

Россия в ночь на 7 марта уже второй раз запустила по Украине крылатые ракеты типа "Калибр". Сейчас вражеские цели уже в воздушном пространстве нашей страны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.
Заметим, что первый пуск "Калибров" был около двух часов ночи, после чего вражеские ракеты летели в направлении западных областей. В частности, под ударом была Черновицкая область. Официально детали последствий неизвестны, но мониторинговые каналы предполагали, что целью может быть Днестровская ГЭС.
Уже в 03:30 паблики написали о втором пуске залпа "Калибров", и уже примерно через 20 минут Воздушные силы ВСУ зафиксировали их над Украиной. Ракеты залетали через Херсонскую область и предварительно, держали тот же курс, как и в прошлый раз.
На скриншоте можно посмотреть, что фиксация второго залпа была в Херсонской, Николаевской и Кировоградской областях курсом на Винницкую.
По состоянию на 04:18 карта воздушных тревог имеет такой вид. Как можно увидеть, сигнал до сих пор фактически по всей Украине.
Напомним, что в ночь на 7 марта россияне снова решили осуществить комбинированный удар по Украине. За последние часы оккупанты запустили по нашей стране дроны, несколько раз баллистику и дважды крылатые ракеты.
В частности, Киев по меньшей мере трижды подвергался ударам баллистики, периодически были дроны. В Харькове ракета попала прямо в дом, из-за чего часть здания разрушена, и было несколько прилетов беспилотников. Одесса тем временем неоднократно подвергалась дроновой атаке.