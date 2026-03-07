RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Россия второй раз за ночь запустила по Украине "Калибры": где угроза ударов

04:18 07.03.2026 Сб
2 мин
Второй залп повторял движение первого
aimg Эдуард Ткач
Фото иллюстративное: пуск ракеты (скриншот из видео)

Россия в ночь на 7 марта уже второй раз запустила по Украине крылатые ракеты типа "Калибр". Сейчас вражеские цели уже в воздушном пространстве нашей страны.

Заметим, что первый пуск "Калибров" был около двух часов ночи, после чего вражеские ракеты летели в направлении западных областей. В частности, под ударом была Черновицкая область. Официально детали последствий неизвестны, но мониторинговые каналы предполагали, что целью может быть Днестровская ГЭС.

Уже в 03:30 паблики написали о втором пуске залпа "Калибров", и уже примерно через 20 минут Воздушные силы ВСУ зафиксировали их над Украиной. Ракеты залетали через Херсонскую область и предварительно, держали тот же курс, как и в прошлый раз.

На скриншоте можно посмотреть, что фиксация второго залпа была в Херсонской, Николаевской и Кировоградской областях курсом на Винницкую.

Где объявили тревогу

По состоянию на 04:18 карта воздушных тревог имеет такой вид. Как можно увидеть, сигнал до сих пор фактически по всей Украине.

Обстрел Украины

Напомним, что в ночь на 7 марта россияне снова решили осуществить комбинированный удар по Украине. За последние часы оккупанты запустили по нашей стране дроны, несколько раз баллистику и дважды крылатые ракеты.

В частности, Киев по меньшей мере трижды подвергался ударам баллистики, периодически были дроны. В Харькове ракета попала прямо в дом, из-за чего часть здания разрушена, и было несколько прилетов беспилотников. Одесса тем временем неоднократно подвергалась дроновой атаке.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Российская ФедерацияВойна в УкраинеРакеты