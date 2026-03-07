Россия второй раз за ночь запустила по Украине "Калибры": где угроза ударов

Заметим, что первый пуск "Калибров" был около двух часов ночи, после чего вражеские ракеты летели в направлении западных областей. В частности, под ударом была Черновицкая область. Официально детали последствий неизвестны, но мониторинговые каналы предполагали, что целью может быть Днестровская ГЭС.

Уже в 03:30 паблики написали о втором пуске залпа "Калибров", и уже примерно через 20 минут Воздушные силы ВСУ зафиксировали их над Украиной. Ракеты залетали через Херсонскую область и предварительно, держали тот же курс, как и в прошлый раз.

На скриншоте можно посмотреть, что фиксация второго залпа была в Херсонской, Николаевской и Кировоградской областях курсом на Винницкую.

Где объявили тревогу

По состоянию на 04:18 карта воздушных тревог имеет такой вид. Как можно увидеть, сигнал до сих пор фактически по всей Украине.