ua en ru
Сб, 07 марта Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Россия второй раз за ночь запустила по Украине "Калибры": где угроза ударов

04:18 07.03.2026 Сб
2 мин
Второй залп повторял движение первого
aimg Эдуард Ткач
Россия второй раз за ночь запустила по Украине "Калибры": где угроза ударов Фото иллюстративное: пуск ракеты (скриншот из видео)

Россия в ночь на 7 марта уже второй раз запустила по Украине крылатые ракеты типа "Калибр". Сейчас вражеские цели уже в воздушном пространстве нашей страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

Читайте также: Горели ТЦ, разрушенные дома и десятки пострадавших: все об атаке РФ на Киев, Харьков и регионы

Заметим, что первый пуск "Калибров" был около двух часов ночи, после чего вражеские ракеты летели в направлении западных областей. В частности, под ударом была Черновицкая область. Официально детали последствий неизвестны, но мониторинговые каналы предполагали, что целью может быть Днестровская ГЭС.

Уже в 03:30 паблики написали о втором пуске залпа "Калибров", и уже примерно через 20 минут Воздушные силы ВСУ зафиксировали их над Украиной. Ракеты залетали через Херсонскую область и предварительно, держали тот же курс, как и в прошлый раз.

На скриншоте можно посмотреть, что фиксация второго залпа была в Херсонской, Николаевской и Кировоградской областях курсом на Винницкую.

Россия второй раз за ночь запустила по Украине &quot;Калибры&quot;: где угроза ударов

Где объявили тревогу

По состоянию на 04:18 карта воздушных тревог имеет такой вид. Как можно увидеть, сигнал до сих пор фактически по всей Украине.

Россия второй раз за ночь запустила по Украине &quot;Калибры&quot;: где угроза ударов

Обстрел Украины

Напомним, что в ночь на 7 марта россияне снова решили осуществить комбинированный удар по Украине. За последние часы оккупанты запустили по нашей стране дроны, несколько раз баллистику и дважды крылатые ракеты.

В частности, Киев по меньшей мере трижды подвергался ударам баллистики, периодически были дроны. В Харькове ракета попала прямо в дом, из-за чего часть здания разрушена, и было несколько прилетов беспилотников. Одесса тем временем неоднократно подвергалась дроновой атаке.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Российская Федерация Война в Украине Ракеты
Новости
Скандал с Венгрией: зачем Орбану захват инкассаторов и будет ли дефицит валюты в Украине
Скандал с Венгрией: зачем Орбану захват инкассаторов и будет ли дефицит валюты в Украине
Аналитика
Нефть в обмен на кредит: как Орбан шантажирует Украину и давит на ЕС
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Нефть в обмен на кредит: как Орбан шантажирует Украину и давит на ЕС