Головна » Новини » Війна в Україні

Росія вдруге за ніч підняла у небо МіГ-31К: ворог запустив "Кинджали"

Субота 13 грудня 2025 02:30
Росія вдруге за ніч підняла у небо МіГ-31К: ворог запустив "Кинджали" Фото: ракетна небезпека зараз для всієї країни (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

В Україні в ніч проти 13 жовтня вдруге за ніч оголосили масштабну повітряну тривогу. Причиною сигналу став повторний зліт МіГ-31К.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

"Зафіксовано зліт МіГ-31К. Ракетна небезпека по всій території України!", - йдеться у повідомленні о 02:24.

Водночас моніторингові канали пишуть, що попередньо, ворог запустив аеробалістичні ракети "Кинджал".

Оновлено о 02:36

У Повітряних силах ЗСУ підтвердили пуски швидкісних цілей та фіксували їх у Кіровоградській, Миколаївській, Полтавській та Одеський областях. Зокрема, в Одесі та Кропивницькому було чути звуки вибухів.

Де оголосили тривогу

Станом на 02:30 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал продовжується у Волинській, Івано-Франківській, Закарпатській, Чернівецькій, Київській, Житомирській, Хмельницькій, Вінницькій, Черкаській, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Одеській, Харківській, Запорізькій та Донецькій областях.

Росія вдруге за ніч підняла у небо МіГ-31К: ворог запустив &quot;Кинджали&quot;

.Новина доповнюється...

