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Росія вдруге за ніч атакувала Київ балістикою, лунали вибухи

02:01 22.10.2026 Чт
1 хв
aimg Катерина Коваль
Росія вдруге за ніч атакувала Київ балістикою, лунали вибухи Фото: киян просять залишатися в безпечних місцях (Getty Images)
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Пізно ввечері 21 жовтня Росія вдруге за ніч випустила по Києву балістичні ракети. У столиці оголошено червоний рівень небезпеки, мешканців закликають залишатися в укриттях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ та Київську міську військову адміністрацію.

Повітряні сили спершу попередили про загрозу застосування балістики з північного напрямку, а за кілька хвилин - про ракети, що летять курсом на Київ.

У КМВА закликали киян перебувати в укриттях до відбою тривоги. Інформація про наслідки уточнюється.

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