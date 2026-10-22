Росія вдруге за ніч атакувала Київ балістикою, лунали вибухи

Пізно ввечері 21 жовтня Росія вдруге за ніч випустила по Києву балістичні ракети. У столиці оголошено червоний рівень небезпеки, мешканців закликають залишатися в укриттях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ та Київську міську військову адміністрацію.

Повітряні сили спершу попередили про загрозу застосування балістики з північного напрямку, а за кілька хвилин - про ракети, що летять курсом на Київ.

У КМВА закликали киян перебувати в укриттях до відбою тривоги. Інформація про наслідки уточнюється.