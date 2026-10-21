Поліція показала перші хвилини після удару "Шахеда" по висотці у Києві (відео)

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У поліції показали кадри перших хвилин після атаки російського реактивного дрона по 24-поверхівці у Києві. Правоохоронці допомагали гасити пожежу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Поліції Києва у Telegram.

Атака на висотку у Києві На місце влучання ворожого безпілотника у багатоповерхівку в Святошинському районі столиці негайно прибули: бійці полку поліції особливого призначення № 1,

працівники Святошинського управління поліції та Управління поліції охорони. "Не гаючи ані хвилини, правоохоронці взяли вогнегасники, розгорнули пожежні рукави й розпочали гасіння полум’я в охопленій вогнем квартирі", - йдеться у повідомленні. https://www.facebook.com/100064535269083/videos/pcb.1584911890336638/1799386154600488 Під час розбору завалів у приміщенні виявили тіла двох людей: 28-річного чоловіка та 30-річної жінки. Ще двоє містян дістали поранення, додали у поліції. Правоохоронці продовжують: працювати на місці ворожого удару,

фіксувати наслідки воєнного злочину РФ,

допомагати постраждалим мешканцям.