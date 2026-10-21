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Поліція показала перші хвилини після удару "Шахеда" по висотці у Києві (відео)

16:40 21.10.2026 Ср
1 хв
aimg Олена Бджола
Поліція показала перші хвилини після удару "Шахеда" по висотці у Києві (відео) Фото: зруйнована ударом РФ 24-поверхівка у Києві (facebook.com/UA.KyivPolice)
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У поліції показали кадри перших хвилин після атаки російського реактивного дрона по 24-поверхівці у Києві. Правоохоронці допомагали гасити пожежу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Поліції Києва у Telegram.

Атака на висотку у Києві

На місце влучання ворожого безпілотника у багатоповерхівку в Святошинському районі столиці негайно прибули:

  • бійці полку поліції особливого призначення № 1,
  • працівники Святошинського управління поліції та Управління поліції охорони.

"Не гаючи ані хвилини, правоохоронці взяли вогнегасники, розгорнули пожежні рукави й розпочали гасіння полум’я в охопленій вогнем квартирі", - йдеться у повідомленні.

Під час розбору завалів у приміщенні виявили тіла двох людей: 28-річного чоловіка та 30-річної жінки. Ще двоє містян дістали поранення, додали у поліції.

Правоохоронці продовжують:

  • працювати на місці ворожого удару,
  • фіксувати наслідки воєнного злочину РФ,
  • допомагати постраждалим мешканцям.

Раніше РБК-Україна писало, що у Києві вранці 21 жовтня окупанти атакували дроном 24-поверховий будинок у Святошинському районі.

Згодом стало відомо, що є жертви - у висотці загинули двоє людей.

Крім того, вночі у Києві ворог поцілив в об'єкт транспортної інфраструктури. На місці влучання спалахнула пожежа.

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