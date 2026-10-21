У Києві пролунали вибухи, Росія атакує столицю балістикою

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міського голови Києва Віталія Кличка у Telegram.

"Вибухи в столиці. Київ під атакою балістики. Перебувайте в укриттях!" - зазначив він.

О 22.12 Кличко заявив, що Київ знаходиться під атакою РФ,

Пізніше вони додали, що балістичних ракет кілька.

"Балістична ракета на Київ" , - повідомили у ПС.

Росія знову ударила по Києву балістикою. Про це попереджали Повітряні сили о 22.08.

Раніше РБК-Україна писало, що у поліції показали кадри перших хвилин після атаки російського реактивного дрона по 24-поверхівці у Києві. Правоохоронці допомагали гасити пожежу.

Крім того, вночі у Києві ворог поцілив в об'єкт транспортної інфраструктури. На місці спалахнула пожежа.