Россия во второй раз за ночь атаковала Киев баллистикой, раздавались взрывы
02:01 22.10.2026 Чт
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Фото: киевлян просят оставаться в безопасных местах (Getty Images)
Поздним вечером 21 октября Россия вторично за ночь выпустила по Киеву баллистические ракеты. В столице объявлен красный уровень опасности, жителей призывают оставаться в укрытиях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на воздушные силы ВСУ и Киевскую городскую военную администрацию.
Воздушные силы сначала предупредили об угрозе применения баллистики с северного направления, а через несколько минут - о ракетах, летящих курсом на Киев.
В КМВА призвали киевлян находиться в укрытиях отбоя тревоги. Информация о последствиях уточняется.