РФ атакувала Київ, ворог влучив в об'єкт транспортної інфраструктури

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Реактивні дрони атакували столицю близько опівночі 20 жовтня. В результаті є наслідки в двох районах Києва - Солом'янському та Святошинському.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дописи мера Києва Віталія Кличка.

Про наліт дронів спершу сповіщали Повітряні Сили, була загроза застосування балістичного озброєння. У столиці згодом пролунали вибухи. В 23:41 пресс-сужбас КМВА повідомила, що в Солом'янському районі було зафіксовано падіння дрона на території нежитлово сектору. Кличко уточнив, що було вражено об'єкт транспортної інфраструктури. На місці НП спалахнула пожежа, куди попрямували екстрені служби. Окрім цього, наслідки атаки дронів також є в Святошинському районі - там уламки дрона впали на відкритій території. За попередньою інфоомацією, постраждалих немає.