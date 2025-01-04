Росія вдень атакувала Україну дронами: як відпрацювала ППО

Нагадаємо, що сьогодні вдень РФ скинула бомбу на багатоповерхівку у Сумській області.

Пізніше стало відомо, що кількість постраждалих зросла до 10 людей, серед них є діти.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.