Россия днем атаковала Украину дронами: как отработала ПВО

Напомним, что сегодня днем РФ сбросила бомбу на многоэтажку в Сумской области.

Позже стало известно, что количество пострадавших возросло до 10 человек, среди них есть дети.

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