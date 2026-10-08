Росія вдарила по важливому для Києва енергооб'єкту, почались перебої зі світлом

Російські окупанти у четвер, 8 жовтня, вдарили по важливому для Києва енергетичному об'єкту. В деяких районах столиці почались перебої зі світлом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра енергетики Дениса Шмигаля та "Укренерго".
"Відбулась атака на один із важливих для міста Києва енергооб'єктів. Енергетики роблять все щоб оперативно відновити світло. Зараз атака російських дронів триває. Залучені всі служби", - розповів міністр.
В "Укренерго" розповіли, що внаслідок російської атаки сталось вимкнення кількох елементів електричної мережі, яка забезпечує живлення Києва.
Через це у значної кількості споживачів в окремих районах столиці почались перебої з електропостачанням.
"Наразі енергетики здійснюють заживлення знеструмлених абонентів. Це вимагатиме певного часу. Якщо зараз у вас є електроенергія, будь ласка - споживайте її ощадливо", - закликали в "Укренерго".
Зниження тиску води
"Київводоканал" повідомив, що у водопровідній мережі правобережної частини Києва зафіксовано зниження тиску.
"Наразі спостерігається зниження тиску у водопровідних мережах правобережної частини столиці, зокрема у Святошинському, Солом’янському, Шевченківському, Голосіївському та Печерському районах. У деяких будинках можливе тимчасове припинення водопостачання", - йдеться у заяві.
Наголошується, що фахівці "Київводоканалу" працюють над відновленням стабільного водопостачання.
Оновлено о 19:57
В. о. Борщагівського сільського голови Олександр Медвідь повідомив, що через знеструмлення об’єктів "Київводоканалу" тимчасово припинено приймання стічних вод до каналізації Києва, зокрема з території Борщагівської громади.
"Це впливає на роботу систем водовідведення та водопостачання громади. Наразі терміни відновлення роботи систем невідомі", - зазначив він.
Нагадаємо, в Києві та в кількох областях України ввели аварійні відключення світла. У ДТЕК офіційно підтвердили, що в столиці наразі діють графіки аварійних вимкнень електроенергії.
Зазначимо, в Міненерго пояснили, що в Києві, області та низці інших регіонів посилили обмеження через пошкодження енергообладнання та зниження напруги у високовольтній мережі. Крім того, енергосистема наразі не здатна передати необхідний обсяг електроенергії.