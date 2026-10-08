"Щоб вберегти систему": в Міненерго пояснили причини різких відключень світла в Україні
У Києві та області, а також в інших регіонах посилили обмеження через пошкодження обладнання та падіння напруги у високовольтній мережі. Крім того, енергосистема не може передавати необхідний обсяг електроенергії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву першого заступника міністра енергетики Артема Некрасова.
За його словами, через аварійну ситуацію раніше оприлюднені графіки погодинних знеструмлень у Києві та Київській області наразі не діють.
"Повернення до прогнозованого графіка відключень відбудеться одразу після стабілізації ситуації в енергосистемі", - сказав Некрасов.
Причина обмежень та ситуація в регіонах
Як пояснив заступник міністра, через російські обстріли енергосистема втратила можливість передавати необхідний обсяг електроенергії пошкодженими мережами. Через це довелося запровадити графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу, а також погодинні відключення для населення.
"Сьогодні вони діятимуть у частині регіонів країни протягом дня обсягом до трьох черг. Це вимушений крок, який допомагає уникнути перевантаження мереж та вберегти систему від масштабних аварій", - зазначив він.
Крім того, внаслідок бойових дій та ворожих атак на інфраструктуру без електропостачання тимчасово залишаються споживачі у Донецькій, Запорізькій, Сумській та Харківській областях.
Некрасов зазначив, що енергетики працюють над відновленням живлення у цих регіонах усюди, де це дозволяє безпекова ситуація.
Нагадаємо, в Києві та в кількох областях України ввели аварійні відключення світла. У ДТЕК офіційно підтвердили, що в столиці наразі діють графіки аварійних вимкнень електроенергії.
Зазначимо, ідентична ситуація у Сумській, Чернігівській, Житомирській та Харківській областях.