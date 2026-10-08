Россия ударила по важному для Киева энергообъекту, начались перебои со светом

Российские оккупанты в четверг, 8 октября, ударили по важному для Киева энергетическому объекту. В некоторых районах столицы начались перебои со светом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра энергетики Дениса Шмыгаля и "Укрэнерго".
"Произошла атака на один из важных для города Киева энергообъектов. Энергетики делают все, чтобы оперативно восстановить свет. Сейчас атака российских дронов продолжается. Привлечены все службы", - рассказал министр.
В "Укрэнерго" рассказали, что в результате российской атаки произошло отключение нескольких элементов электрической сети, обеспечивающей питание Киева.
Из-за этого у значительного количества потребителей в отдельных районах столицы начались перебои с электроснабжением.
"В настоящее время энергетики осуществляют заживление обесточенных абонентов. Это потребует определенного времени. Если сейчас у вас есть электроэнергия, пожалуйста - потребляйте ее бережливо", - призвали в "Укрэнерго".
Снижение давления воды
"Киевводоканал" сообщил, что в водопроводной сети правобережной части Киева зафиксировано снижение давления.
"В настоящее время наблюдается снижение давления в водопроводных сетях правобережной части столицы, в частности в Святошинском, Соломенском, Шевченковском, Голосеевском и Печерском районах. В некоторых домах возможно временное прекращение водоснабжения", - говорится в заявлении.
Отмечается, что специалисты "Киевводоканала" работают над восстановлением стабильного водоснабжения.
Обновлено в 19:57
И. о. Борщаговского сельского головы Александр Медвидь сообщил, что из-за обесточивания объектов "Киевводоканала" временно прекращен прием сточных вод в канализацию Киева, в частности с территории Борщаговской громады.
"Это влияет на работу систем водоотвода и водоснабжения громады. Сейчас сроки возобновления работы систем неизвестны", - отметил он.
Напомним, в Киеве и в нескольких областях Украины ввели аварийные отключения света. В ДТЭК официально подтвердили, что в столице действуют графики аварийных отключений электроэнергии.
Отметим, в Минэнерго пояснили, что в Киеве, области и ряде других регионов ужесточились ограничения из-за повреждения энергооборудования и снижения напряжения в высоковольтной сети. Кроме того, энергосистема сейчас не способна передать необходимый объем электроэнергии.