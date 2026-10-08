Россия ударила по важному для Киева энергообъекту, начались перебои со светом

"Произошла атака на один из важных для города Киева энергообъектов. Энергетики делают все, чтобы оперативно восстановить свет. Сейчас атака российских дронов продолжается. Привлечены все службы", - рассказал министр.

В "Укрэнерго" рассказали, что в результате российской атаки произошло отключение нескольких элементов электрической сети, обеспечивающей питание Киева.

Из-за этого у значительного количества потребителей в отдельных районах столицы начались перебои с электроснабжением.

"В настоящее время энергетики осуществляют заживление обесточенных абонентов. Это потребует определенного времени. Если сейчас у вас есть электроэнергия, пожалуйста - потребляйте ее бережливо", - призвали в "Укрэнерго".

Снижение давления воды

"Киевводоканал" сообщил, что в водопроводной сети правобережной части Киева зафиксировано снижение давления.

"В настоящее время наблюдается снижение давления в водопроводных сетях правобережной части столицы, в частности в Святошинском, Соломенском, Шевченковском, Голосеевском и Печерском районах. В некоторых домах возможно временное прекращение водоснабжения", - говорится в заявлении.

Отмечается, что специалисты "Киевводоканала" работают над восстановлением стабильного водоснабжения.

Обновлено в 19:57

И. о. Борщаговского сельского головы Александр Медвидь сообщил, что из-за обесточивания объектов "Киевводоканала" временно прекращен прием сточных вод в канализацию Киева, в частности с территории Борщаговской громады.

"Это влияет на работу систем водоотвода и водоснабжения громады. Сейчас сроки возобновления работы систем неизвестны", - отметил он.