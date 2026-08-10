Росія вдарила по Україні дронами і ракетою з Чорного моря: скільки збила ППО

Чим атакувала Росія

Ворог задіяв керовану авіаційну ракету Х-59/69 та три баражуючі боєприпаси "Бандероль". Їх запустили з повітряного простору над акваторією Чорного моря.

Додатково по Україні летіли 126 ударних дронів типів Shahed, Гербера та дрони-імітатори "Пародія". Пуски фіксували з таких напрямків:

Курськ;

Міллерово;

Орел;

Приморсько-Ахтарськ, рф;

тимчасово окупований Донецьк;

Гвардійське, тимчасово окупований Крим.

Скільки цілей знешкодила ППО

Станом на 09:00 захисники неба збили або подавили 92 ворожі дрони типу Shahed, Гербера та інших типів. Також вдалося знешкодити три баражуючі боєприпаси "Бандероль" на півночі, півдні та сході країни.

Ракета противника, за попередніми даними, цілі не досягла завдяки активній протидії Сил оборони.

Влучання ударних дронів зафіксували у 22 локаціях. Ще у двох місцях на землю впали уламки збитої техніки.

Атака ще триває, у повітряному просторі залишаються поодинокі ворожі дрони.

Нагадаємо, Росія ще влітку виконала річний план виробництва ракет "Циркон" та "Оникс".