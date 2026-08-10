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Россия ударила по Украине дронами и ракетой из Черного моря: сколько сбила ПВО

09:41 10.08.2026 Пн
2 мин
Цели летели на Украину сразу с нескольких направлений
aimg Елена Чупровская
Фото: Ночью над Украиной сбили или подавили 96 враждебных целей (defence-ua com)

Ночью 10 августа Россия нанесла по Украине массированный удар ракетой и более сотни дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы Вооруженных Сил Украины.

Чем атаковала Россия

Враг задействовал управляемую авиационную ракету Х-59/69 и три баражирующих боеприпаса "Бандероль". Их запустили из воздушного пространства над акваторией Черного моря.

Дополнительно по Украине летели 126 ударных дронов типов Shahed, Гербера и дроны-имитаторы "Пародия". Пуски фиксировали по следующим направлениям:

  • Курск;
  • Миллерово;
  • Орел;
  • Приморско-Ахтарск, РФ;
  • временно оккупированный Донецк;
  • Гвардейское, временно оккупированный Крым.

Сколько целей обезвредила ПВО

По состоянию на 09:00 защитники неба сбили или подавили 92 вражеских дрона типа Shahed, Гербера и других типов. Также удалось обезвредить три баражирующих боеприпаса "Бандероль" на севере, юге и востоке страны.

Ракета противника, по предварительным данным, цели не достигла благодаря активному противодействию Сил обороны.

Попадание ударных дронов зафиксировали в 22 локациях. Еще в двух местах на землю упали обломки сбитой техники.

Атака продолжается, в воздушном пространстве остаются одиночные вражеские дроны.

Напомним, Россия еще летом выполнила годовой план производства ракет "Циркон" и "Оникс".

За семь месяцев этого года оккупанты изготовили 33 ракеты "Циркон" и 60 ракет "Оникс".

Тем временем в ГУР сообщили, что Россия приостановила производство ракет "Кинжал" из-за низкой точности попаданий.

ракетное топливо и комплектующие перенаправили на производство других баллистических ракет.

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Российская ФедерацияПВОВоздушные силы УкраиныАтака дронов