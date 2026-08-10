Россия ударила по Украине дронами и ракетой из Черного моря: сколько сбила ПВО

Чем атаковала Россия

Враг задействовал управляемую авиационную ракету Х-59/69 и три баражирующих боеприпаса "Бандероль". Их запустили из воздушного пространства над акваторией Черного моря.

Дополнительно по Украине летели 126 ударных дронов типов Shahed, Гербера и дроны-имитаторы "Пародия". Пуски фиксировали по следующим направлениям:

Курск;

Миллерово;

Орел;

Приморско-Ахтарск, РФ;

временно оккупированный Донецк;

Гвардейское, временно оккупированный Крым.

Сколько целей обезвредила ПВО

По состоянию на 09:00 защитники неба сбили или подавили 92 вражеских дрона типа Shahed, Гербера и других типов. Также удалось обезвредить три баражирующих боеприпаса "Бандероль" на севере, юге и востоке страны.

Ракета противника, по предварительным данным, цели не достигла благодаря активному противодействию Сил обороны.

Попадание ударных дронов зафиксировали в 22 локациях. Еще в двух местах на землю упали обломки сбитой техники.

Атака продолжается, в воздушном пространстве остаются одиночные вражеские дроны.

Напомним, Россия еще летом выполнила годовой план производства ракет "Циркон" и "Оникс".