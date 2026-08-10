ua en ru
Пн, 10 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Россия ударила по Украине дронами и ракетой из Черного моря: сколько сбила ПВО

09:41 10.08.2026 Пн
2 мин
Цели летели на Украину сразу с нескольких направлений
aimg Елена Чупровская
Россия ударила по Украине дронами и ракетой из Черного моря: сколько сбила ПВО Фото: Ночью над Украиной сбили или подавили 96 враждебных целей (defence-ua com)
Понимай ситуацию на фронте из-за фактов, а не слухов с РБК-Украина в Google

Ночью 10 августа Россия нанесла по Украине массированный удар ракетой и более сотни дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы Вооруженных Сил Украины.

Чем атаковала Россия

Враг задействовал управляемую авиационную ракету Х-59/69 и три баражирующих боеприпаса "Бандероль". Их запустили из воздушного пространства над акваторией Черного моря.

Дополнительно по Украине летели 126 ударных дронов типов Shahed, Гербера и дроны-имитаторы "Пародия". Пуски фиксировали по следующим направлениям:

  • Курск;
  • Миллерово;
  • Орел;
  • Приморско-Ахтарск, РФ;
  • временно оккупированный Донецк;
  • Гвардейское, временно оккупированный Крым.

Сколько целей обезвредила ПВО

По состоянию на 09:00 защитники неба сбили или подавили 92 вражеских дрона типа Shahed, Гербера и других типов. Также удалось обезвредить три баражирующих боеприпаса "Бандероль" на севере, юге и востоке страны.

Ракета противника, по предварительным данным, цели не достигла благодаря активному противодействию Сил обороны.

Попадание ударных дронов зафиксировали в 22 локациях. Еще в двух местах на землю упали обломки сбитой техники.

Атака продолжается, в воздушном пространстве остаются одиночные вражеские дроны.

Напомним, Россия еще летом выполнила годовой план производства ракет "Циркон" и "Оникс".

За семь месяцев этого года оккупанты изготовили 33 ракеты "Циркон" и 60 ракет "Оникс".

Тем временем в ГУР сообщили, что Россия приостановила производство ракет "Кинжал" из-за низкой точности попаданий.

ракетное топливо и комплектующие перенаправили на производство других баллистических ракет.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Российская Федерация ПВО Воздушные силы Украины Атака дронов
Новости
Россия планирует выпускать по Украине 200 баллистических ракет за одну атаку, - "Мадяр"
Россия планирует выпускать по Украине 200 баллистических ракет за одну атаку, - "Мадяр"
Аналитика
"Москва пылала дважды": что стоит за рекордными ударами украинских дронов
Константин Широкункорреспондент РБК-Украина "Москва пылала дважды": что стоит за рекордными ударами украинских дронов