Россия ударила по Украине дронами и ракетой из Черного моря: сколько сбила ПВО
Ночью 10 августа Россия нанесла по Украине массированный удар ракетой и более сотни дронов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы Вооруженных Сил Украины.
Чем атаковала Россия
Враг задействовал управляемую авиационную ракету Х-59/69 и три баражирующих боеприпаса "Бандероль". Их запустили из воздушного пространства над акваторией Черного моря.
Дополнительно по Украине летели 126 ударных дронов типов Shahed, Гербера и дроны-имитаторы "Пародия". Пуски фиксировали по следующим направлениям:
- Курск;
- Миллерово;
- Орел;
- Приморско-Ахтарск, РФ;
- временно оккупированный Донецк;
- Гвардейское, временно оккупированный Крым.
Сколько целей обезвредила ПВО
По состоянию на 09:00 защитники неба сбили или подавили 92 вражеских дрона типа Shahed, Гербера и других типов. Также удалось обезвредить три баражирующих боеприпаса "Бандероль" на севере, юге и востоке страны.
Ракета противника, по предварительным данным, цели не достигла благодаря активному противодействию Сил обороны.
Попадание ударных дронов зафиксировали в 22 локациях. Еще в двух местах на землю упали обломки сбитой техники.
Атака продолжается, в воздушном пространстве остаются одиночные вражеские дроны.
Напомним, Россия еще летом выполнила годовой план производства ракет "Циркон" и "Оникс".
За семь месяцев этого года оккупанты изготовили 33 ракеты "Циркон" и 60 ракет "Оникс".
Тем временем в ГУР сообщили, что Россия приостановила производство ракет "Кинжал" из-за низкой точности попаданий.
ракетное топливо и комплектующие перенаправили на производство других баллистических ракет.