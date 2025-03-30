Россия ударила по Украине дронами и ракетой: сколько целей сбила ПВО
Россия запустила по Украине 111 дронов и баллистическую ракету в ночь на 30 марта. ПВО сбила более половины дронов, несмотря на атаку с разных направлений.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
"В ночь на 30 марта противник атаковал баллистической ракетой из Ростовской области и 111 ударными БпЛА типа "Shahed" и беспилотниками-имитаторами различных типов", - говорится в сообщении.
Дроны россияне запускали с пяти направлений - Миллерово, Курск, Брянск, Приморско-Ахтарск, Чауда (Крым).
Как отработала ПВО
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.
"По состоянию на 09.00 подтверждено сбитие 65 ударных БпЛА типа "Shahed" (беспилотников других типов) на севере, юге, востоке и в центре страны", - рассказали военные.
Кроме того, 65 вражеских беспилотников-имитаторов были локационно потеряны.
Последствия атаки РФ по Украине
В результате российской атаки пострадали Харьковская, Сумская, Одесская и Донецкая области.
В частности, россияне вечером 29 марта атаковали Харьков. На данный момент из-за атаки РФ по Харькову два человека погибли, еще 27 пострадали.
Также российские военные атаковали Купянск. Из-за обстрелов уничтожены здания, мирные жители получили ранения.
Кроме того, утром 30 марта оккупанты обстреляли и Славянск Донецкой области. Около 5:00 город в очередной раз подвергся вражеской атаке. Под удар попала промзона. К счастью, обошлось без пострадавших.
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