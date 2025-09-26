Росія вдарила по Україні 154 дронами: є влучання на 9 локаціях

Росіяни запустили дрони з напрямків Брянськ, Орел та Міллерово в рф, близько 80 із них - "Шахеди".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 07:30 протиповітряною обороною збито чи подавлено 128 ворожих БпЛА на півночі, півдні, сході та в центрі країни.

Водночас зафіксовано влучання 26 ударних дронів на дев’яти локаціях, а також падіння уламків збитих дронів на одній локації.

Ворог продовжує атакувати безпілотниками. З північного напрямку зайшли нові групи ударних БпЛА. У Силах оборони закликають дотримуватися заходів безпеки.