Генассамблея ООН Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

Россия ударила по Украине 154 дронами: есть попадания на 9 локациях

Иллюстративное фото: Россия ударила по Украине 154 дронами (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

В ночь на 26 сентября противник атаковал Украину 154-мя ударными дронами типа "Шахед, "Гербера" и беспилотниками других.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы.

Россияне запустили дроны с направлений Брянск, Орел и Миллерово в РФ, около 80 из них - "Шахеды".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 07:30 противовоздушной обороной сбито или подавлено 128 вражеских БПЛА на севере, юге, востоке и в центре страны.

В то же время зафиксировано попадание 26 ударных дронов на девяти локациях, а также падение обломков сбитых дронов на одной локации.

Враг продолжает атаковать беспилотниками. С северного направления зашли новые группы ударных БпЛА. В Силах обороны призывают соблюдать меры безопасности.

 

Ночной обстрел Украины

Этой ночью российская армия массированно атаковала Украину дронами. На этот раз под ударом снова оказалась "Укрзализныця". Известно, что из-за российского удара отменен ряд рейсов.

Также вчера российские оккупанты ударили дронами по Сумах. Всего в городе прогремело четыре взрыва.

