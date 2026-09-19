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Росія вдарила по ТЦ у Дніпрі, є постраждалі

18:41 19.09.2026 Сб
2 хв
aimg Юлія Капітонова
Фото: Пожежники уже гасять вогонь (Getty Images)

Ввечері 19 вересня російські загарбники здійснили нову атаку на Дніпро - під ударом опинився торговельний центр.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави ДОР Миколи Лукашука та допис очільника Дніпропетровської ОДА Олександра Ганжі.

Близько 18:00 Ганжа повідомив, що російські окупанти знову скоїли атаку на Дніпро.

За його словами, у місті почалася пожежа.

"Інформація щодо постраждалих з'ясовується", - додав очільник Дніпропетровської ОДА.

Вже о 18:20 Лукашук уточнив, що ворог влучив у місцевий торговельний центр. Йдеться про ТЦ “Новий Континент”.

"Ворог атакував Дніпро. Вдарив по торговому центру. Сталася пожежа.Росія діє за своєю звичною тактикою - б’є по бізнесу та підприємствах", - написав глава ДОР.

На цьому тлі він вкотре закликав цивільних бути максимально уважними до сповіщень Повітряних Сил та не ігнорувати повітряні тривоги.

О 18:33 Ганжа повідомив, що щонайменше двоє людей дістали поранень через атаку росіян на Дніпро.

Оновлено о 19:07

Глава ОДА уточнив, що у місті внаслідок атаки пошкоджено складські приміщення, торговельний центр та багатоквартирні будинки.

Постраждали 59-річний чоловік і 50-річна жінка. Обох госпіталізували у стані середньої тяжкості.

Оновлено о 20:08

До трьох зросла кількість поранених через атаку росіян на торговельний центр у Дніпрі.

Усі отримують необхідну медичну допомогу.

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ДніпроВійна Росії проти України