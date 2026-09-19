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Россия ударила по ТЦ в Днепре, есть пострадавшие

18:41 19.09.2026 Сб
2 мин
aimg Юлия Капитонова
Фото: Пожарные уже тушат огонь (Getty Images)

Вечером 19 сентября российские захватчики совершили новую атаку на Днепр - под ударом оказался торговый центр.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы ДОР Николая Лукашука и пост главы Днепропетровской ОГА Александра Ганжи.

Около 18:00 Ганжа сообщил, что российские оккупанты снова совершили атаку на Днепр.

По его словам, в городе начался пожар.

"Информация о пострадавших выясняется", - добавил глава Днепропетровской ОГА.

Уже в 18.20 Лукашук уточнил, что враг попал в местный торговый центр. Речь идет о ТЦ "Новый Континент".

"Враг атаковал Днепр. Ударил по торговому центру. Произошел пожар. Россия действует по своей привычной тактике - бьет по бизнесу и предприятиям", - написал глава ДОР.

На этом фоне он призвал гражданских быть максимально внимательными к уведомлениям Воздушных Сил и не игнорировать воздушные тревоги.

В 18:33 Ганжа сообщил, что как минимум два человека получили ранения в результате атаки россиян на Днепр.

Обновлено в 19:07

Глава ОВА уточнил, что в городе в результате атаки повреждены складские помещения, торговый центр и многоквартирные дома.

Пострадали 59-летний мужчина и 50-летняя женщина. Оба госпитализированы в состоянии средней тяжести.

Обновлено в 20:08

До трех возросло количество пострадавших в результате атаки россиян на торговый центр в Днепре.

Все получают необходимую медицинскую помощь.

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