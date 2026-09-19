Росія вдарила по ТЦ у Дніпрі, є постраждалі
Ввечері 19 вересня російські загарбники здійснили нову атаку на Дніпро - під ударом опинився торговельний центр.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави ДОР Миколи Лукашука та допис очільника Дніпропетровської ОДА Олександра Ганжі.
Близько 18:00 Ганжа повідомив, що російські окупанти знову скоїли атаку на Дніпро.
За його словами, у місті почалася пожежа.
"Інформація щодо постраждалих з'ясовується", - додав очільник Дніпропетровської ОДА.
Вже о 18:20 Лукашук уточнив, що ворог влучив у місцевий торговельний центр. Йдеться про ТЦ “Новий Континент”.
"Ворог атакував Дніпро. Вдарив по торговому центру. Сталася пожежа.Росія діє за своєю звичною тактикою - б’є по бізнесу та підприємствах", - написав глава ДОР.
На цьому тлі він вкотре закликав цивільних бути максимально уважними до сповіщень Повітряних Сил та не ігнорувати повітряні тривоги.
О 18:33 Ганжа повідомив, що щонайменше двоє людей дістали поранень через атаку росіян на Дніпро.
Оновлено о 19:07
Глава ОДА уточнив, що у місті внаслідок атаки пошкоджено складські приміщення, торговельний центр та багатоквартирні будинки.
Постраждали 59-річний чоловік і 50-річна жінка. Обох госпіталізували у стані середньої тяжкості.
Оновлено о 20:08
До трьох зросла кількість поранених через атаку росіян на торговельний центр у Дніпрі.
Усі отримують необхідну медичну допомогу.
Раніше РБК-Україна писало, що Росія готує прицільні удари по великих торговельних мережах в Україні.
Також ми повідомляли, що вранці 17 вересня російські загарбники атакували торговельний центр у Харкові.