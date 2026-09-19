ua en ru
Сб, 19 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Россия ударила по ТЦ в Днепре, есть пострадавшие

18:41 19.09.2026 Сб
2 мин
aimg Юлия Капитонова
Россия ударила по ТЦ в Днепре, есть пострадавшие Фото: Пожарные уже тушат огонь (Getty Images)
Понимай ситуацию на фронте из-за фактов, а не слухов с РБК-Украина в Google

Вечером 19 сентября российские захватчики совершили новую атаку на Днепр - под ударом оказался торговый центр.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы ДОР Николая Лукашука и пост главы Днепропетровской ОГА Александра Ганжи.

Около 18:00 Ганжа сообщил, что российские оккупанты снова совершили атаку на Днепр.

По его словам, в городе начался пожар.

"Информация о пострадавших выясняется", - добавил глава Днепропетровской ОГА.

Уже в 18.20 Лукашук уточнил, что враг попал в местный торговый центр. Речь идет о ТЦ "Новый Континент".

"Враг атаковал Днепр. Ударил по торговому центру. Произошел пожар. Россия действует по своей привычной тактике - бьет по бизнесу и предприятиям", - написал глава ДОР.

На этом фоне он призвал гражданских быть максимально внимательными к уведомлениям Воздушных Сил и не игнорировать воздушные тревоги.

В 18:33 Ганжа сообщил, что как минимум два человека получили ранения в результате атаки россиян на Днепр.

Обновлено в 19:07

Глава ОВА уточнил, что в городе в результате атаки повреждены складские помещения, торговый центр и многоквартирные дома.

Пострадали 59-летний мужчина и 50-летняя женщина. Оба госпитализированы в состоянии средней тяжести.

Обновлено в 20:08

До трех возросло количество пострадавших в результате атаки россиян на торговый центр в Днепре.

Все получают необходимую медицинскую помощь.

Ранее РБК-Украина писало, что Россия готовит прицельные удары по крупным торговым сетям в Украине

Также мы сообщали, что утром 17 сентября российские захватчики атаковали торговый центр в Харькове.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Днепр Война России против Украины
Новости
Зеленский показал первые кадры уничтожения реактивных "Шахедов" украинскими перехватчиками
Зеленский показал первые кадры уничтожения реактивных "Шахедов" украинскими перехватчиками
Аналитика
Раскачивать ситуацию перед зимой – неблагодарное дело: интервью с Игорем Тереховым
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Раскачивать ситуацию перед зимой – неблагодарное дело: интервью с Игорем Тереховым