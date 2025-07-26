Росія вдарила по Сумській області: постраждали цивільні

Росія ввечері, 26 липня вдарила по цивільній інфраструктурі в Сумській області. Постраждали щонайменше три людини.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Сумської обласної військової адміністрації Олега Григорова в Telgeram.
"Увечері ворог знову атакував цивільну інфраструктуру Сумської громади - у Ковпаківському районі міста. Унаслідок удару постраждали цивільні", - повідомив він.
За словами Григорова, наразі відомо про щонайменше трьох постраждалих. Усіх поранених доправили до лікарень.
"Медики проводять обстеження і надають необхідну допомогу. Один із постраждалих - 43-річний чоловік, перебуває в стані середньої тяжкості", - додав Григоров.
Нагадаємо, 26 липня Росія атакувала Суми дронами. Через атаку в місті були проблеми зі світлом і водою.
Як стало відомо, удари було завдано по об'єктах цивільної інфраструктури.
Один із дронів вдарив по Сумській ОВА. Адміністративну будівлю було пошкоджено.
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