Росія вдарила по Сумській області: постраждали цивільні

Удар РФ по Сумах 26 липня

Нагадаємо, 26 липня Росія атакувала Суми дронами. Через атаку в місті були проблеми зі світлом і водою.

Як стало відомо, удари було завдано по об'єктах цивільної інфраструктури.

Один із дронів вдарив по Сумській ОВА. Адміністративну будівлю було пошкоджено.

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