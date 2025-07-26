Россия ударила по Сумской области: пострадали гражданские

Россия вечером, 26 июля ударила по гражданской инфраструктуре в Сумской области. Пострадали как минимум три человека.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Сумской областной военной администрации Олега Григорова в Telgeram.
"Вечером враг снова атаковал гражданскую инфраструктуру Сумской громады - в Ковпаковском районе города. В результате удара пострадали гражданские", - сообщил он.
По словам Григорова, в настоящий момент известно о минимум трех пострадавших. Все раненые были доставлены в больницы.
"Медики проводят обследование и оказывают необходимую помощь. Один из пострадавших - 43-летний мужчина, находится в состоянии средней тяжести", - добавил Григоров.
Напомним, 26 июля Россия атаковала Сумы дронами. Из-за атаки в городе были проблемы со светом и водой.
Как стало известно, удары были нанесены по объектам гражданской инфраструктуры.
Один из дронов ударил по Сумской ОВА. Административное здание было повреждено.
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