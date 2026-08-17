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Росія вдарила по Сумах: загинуло двоє людей, є постраждалий

11:07 17.08.2026 Пн
2 хв
Під ударом опинилися житлові будинки та нежитлові об'єкти
aimg Анастасія Никончук
Ілюстративне фото: ДСНС (GettyImages)

Російські війська обстріляли Суми, внаслідок чого загинули двоє людей, ще один отримав поранення. Під ударом опинилися житловий сектор та нежитлові приміщення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію МВС.

Наслідки атаки

Російський обстріл Сум у ніч проти 17 серпня призвів до загибелі двох людей. Ще одна постраждала зазнала поранень.

За даними МВС, під ворожим вогнем опинилися житлові будинки та нежитлові об'єкти. Внаслідок удару також виникли пожежі.

Рятувальники ліквідували загоряння

На місцях пригод працювали підрозділи Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Рятувальники ліквідували всі пожежі після російського обстрілу.

Фото: ДСНС

Обстріл України 17 серпня: що відомо

Російські війська в ніч на 17 серпня завдали чергового удару по портовій інфраструктурі Одеської області, внаслідок атаки пошкодження отримало цивільне судно, що ходить під прапором Республіки Того.

Також, 17 серпня російські війська атакували енергетичний об'єкт у Чернігові, внаслідок чого без електропостачання залишилося понад 10 тисяч абонентів міста. За даними місцевої влади та АТ "Чернігівобленерго", енергооб'єкт отримав пошкодження, а відновлювальні роботи енергетики розпочнуть після стабілізації ситуації з безпекою.

Нагадуємо, що останніми днями російські війська продовжували штурмові дії на кількох напрямках фронту, проте підтвердженого просування противника не зафіксовано.

Зокрема, 15 та 16 серпня окупанти атакували позиції Сил оборони на півночі Сумської області, але, за даними Інституту вивчення війни (ISW), успіхів на цій ділянці не досягли.

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