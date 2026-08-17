Россия ударила по Сумам: погибли два человека, есть пострадавший

Российские войска обстреляли Сумы, в результате чего погибли два человека, еще один получил ранение. Под ударом оказались жилой сектор и нежилые помещения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию МВД.
Российский обстрел Сум в ночь на 17 августа привел к гибели двух человек. Еще одна пострадавшая получила ранения.
По данным МВД, под вражеским огнем оказались жилые дома и нежилые объекты. В результате удара также возникли пожары.
На местах происшествий работали подразделения Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Спасатели ликвидировали все пожары, возникшие после российского обстрела.
Российские войска в ночь на 17 августа нанесли очередной удар по портовой инфраструктуре Одесской области, в результате атаки повреждения получило гражданское судно, ходящее под флагом Республики Того.
Также, 17 августа российские войска атаковали энергетический объект в Чернигове, в результате чего без электроснабжения остались более 10 тысяч абонентов города. По данным местных властей и АО "Черниговоблэнерго", энергообъект получил повреждения, а восстановительные работы энергетики начнут после стабилизации ситуации с безопасностью.
Напоминаем, что в последние дни российские войска продолжали штурмовые действия на нескольких направлениях фронта, однако подтвержденного продвижения противника не зафиксировано.
В частности, 15 и 16 августа оккупанты атаковали позиции Сил обороны на севере Сумской области, но, по данным Института изучения войны (ISW), успехов на этом участке не достигли.