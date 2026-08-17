Россия ударила по Сумам: погибли два человека, есть пострадавший

Последствия атаки

Российский обстрел Сум в ночь на 17 августа привел к гибели двух человек. Еще одна пострадавшая получила ранения.

По данным МВД, под вражеским огнем оказались жилые дома и нежилые объекты. В результате удара также возникли пожары.

Спасатели ликвидировали возгорания

На местах происшествий работали подразделения Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Спасатели ликвидировали все пожары, возникшие после российского обстрела.