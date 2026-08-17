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Россия ударила по Сумам: погибли два человека, есть пострадавший

11:07 17.08.2026 Пн
2 мин
Под ударом оказались жилые дома и нежилые объекты
aimg Анастасия Никончук
Иллюстративное фото: ГСЧС (GettyImages)

Российские войска обстреляли Сумы, в результате чего погибли два человека, еще один получил ранение. Под ударом оказались жилой сектор и нежилые помещения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию МВД.

Последствия атаки

Российский обстрел Сум в ночь на 17 августа привел к гибели двух человек. Еще одна пострадавшая получила ранения.

По данным МВД, под вражеским огнем оказались жилые дома и нежилые объекты. В результате удара также возникли пожары.

Спасатели ликвидировали возгорания

На местах происшествий работали подразделения Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Спасатели ликвидировали все пожары, возникшие после российского обстрела.

Фото: ГСЧС

Обстрел Украины 17 августа: что известно

Российские войска в ночь на 17 августа нанесли очередной удар по портовой инфраструктуре Одесской области, в результате атаки повреждения получило гражданское судно, ходящее под флагом Республики Того.

Также, 17 августа российские войска атаковали энергетический объект в Чернигове, в результате чего без электроснабжения остались более 10 тысяч абонентов города. По данным местных властей и АО "Черниговоблэнерго", энергообъект получил повреждения, а восстановительные работы энергетики начнут после стабилизации ситуации с безопасностью.

Напоминаем, что в последние дни российские войска продолжали штурмовые действия на нескольких направлениях фронта, однако подтвержденного продвижения противника не зафиксировано.

В частности, 15 и 16 августа оккупанты атаковали позиции Сил обороны на севере Сумской области, но, по данным Института изучения войны (ISW), успехов на этом участке не достигли.

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