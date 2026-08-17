Россия ударила по Сумам: погибли два человека, есть пострадавший
Российские войска обстреляли Сумы, в результате чего погибли два человека, еще один получил ранение. Под ударом оказались жилой сектор и нежилые помещения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию МВД.
Последствия атаки
Российский обстрел Сум в ночь на 17 августа привел к гибели двух человек. Еще одна пострадавшая получила ранения.
По данным МВД, под вражеским огнем оказались жилые дома и нежилые объекты. В результате удара также возникли пожары.
Спасатели ликвидировали возгорания
На местах происшествий работали подразделения Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Спасатели ликвидировали все пожары, возникшие после российского обстрела.
Обстрел Украины 17 августа: что известно
Российские войска в ночь на 17 августа нанесли очередной удар по портовой инфраструктуре Одесской области, в результате атаки повреждения получило гражданское судно, ходящее под флагом Республики Того.
Также, 17 августа российские войска атаковали энергетический объект в Чернигове, в результате чего без электроснабжения остались более 10 тысяч абонентов города. По данным местных властей и АО "Черниговоблэнерго", энергообъект получил повреждения, а восстановительные работы энергетики начнут после стабилизации ситуации с безопасностью.
Напоминаем, что в последние дни российские войска продолжали штурмовые действия на нескольких направлениях фронта, однако подтвержденного продвижения противника не зафиксировано.
В частности, 15 и 16 августа оккупанты атаковали позиции Сил обороны на севере Сумской области, но, по данным Института изучения войны (ISW), успехов на этом участке не достигли.