Росія вдарила по Сумах шістьма КАБами: загорівся тролейбус, водій у тяжкому стані (відео)

Нагадаємо, на початку червня радник міністра оборони України Сергій Бескрестнов повідомив, що російські війська почали атакувати транспортне сполучення між Харковом і Сумами.

За його словами, для ударів ворог обрав ділянку дороги поблизу Богодухова, яка розташована приблизно за 20 кілометрів від державного кордону.