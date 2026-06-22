Россия нанесла удар по Сумам шестью КАБами: загорелся троллейбус, водитель в тяжелом состоянии (видео)

"Враг нанес шесть ударов управляемыми авиабомбами по Сумам", - отметил Кобзар.

В результате одного из ударов загорелся троллейбус, который находился неподалеку от места попадания. Огонь полностью уничтожил транспортное средство.

На момент атаки он двигался без пассажиров.

Тяжелые ранения получил 60-летний водитель троллейбуса. Его госпитализировали в медицинское учреждение. Медики оценивают состояние пострадавшего как тяжелое.

На месте ударов работают все соответствующие службы. В настоящее время продолжается ликвидация последствий атаки.