Росія вдарила по Сумах шістьма КАБами: загорівся тролейбус, водій у тяжкому стані (відео)

Фото: робота рятувальників під час гасіння пожежі (t.me/dsns_telegram)

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Ввечері 22 червня Суми опинилися під ударом російської авіації. Один із вибухів стався поруч із тролейбусом, який повністю згорів після атаки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал в.о. Сумського міського голови Артема Кобзаря.

"Ворог завдав шість ударів керованими авіабомбами по Сумах", - зазначив Кобзар. Унаслідок одного з ударів загорівся тролейбус, який перебував неподалік місця влучання. Вогонь повністю знищив транспортний засіб. На момент атаки він рухався без пасажирів. Читайте також: У Сумах дрон РФ влучив у балкон багатоповерхівки: троє поранених, серед яких дитина Тяжких поранень зазнав 60-річний водій тролейбуса. Його госпіталізували до медичного закладу. Медики оцінюють стан постраждалого як тяжкий. На місці ударів працюють усі відповідні служби. Наразі триває ліквідація наслідків атаки.