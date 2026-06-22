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Росія вдарила по Сумах шістьма КАБами: загорівся тролейбус, водій у тяжкому стані (відео)

23:13 22.06.2026 Пн
1 хв
Якими були наслідки вечірньої атаки на Суми?
aimg Марія Науменко
Росія вдарила по Сумах шістьма КАБами: загорівся тролейбус, водій у тяжкому стані (відео) Фото: робота рятувальників під час гасіння пожежі (t.me/dsns_telegram)
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Ввечері 22 червня Суми опинилися під ударом російської авіації. Один із вибухів стався поруч із тролейбусом, який повністю згорів після атаки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал в.о. Сумського міського голови Артема Кобзаря.

"Ворог завдав шість ударів керованими авіабомбами по Сумах", - зазначив Кобзар.

Унаслідок одного з ударів загорівся тролейбус, який перебував неподалік місця влучання. Вогонь повністю знищив транспортний засіб.

На момент атаки він рухався без пасажирів.

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Тяжких поранень зазнав 60-річний водій тролейбуса. Його госпіталізували до медичного закладу. Медики оцінюють стан постраждалого як тяжкий.

На місці ударів працюють усі відповідні служби. Наразі триває ліквідація наслідків атаки.

Нагадаємо, на початку червня радник міністра оборони України Сергій Бескрестнов повідомив, що російські війська почали атакувати транспортне сполучення між Харковом і Сумами.

За його словами, для ударів ворог обрав ділянку дороги поблизу Богодухова, яка розташована приблизно за 20 кілометрів від державного кордону.

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