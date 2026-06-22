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Россия нанесла удар по Сумам шестью КАБами: загорелся троллейбус, водитель в тяжелом состоянии (видео)

23:13 22.06.2026 Пн
1 мин
Каковы были последствия вечерней атаки на Сумы?
aimg Мария Науменко
Россия нанесла удар по Сумам шестью КАБами: загорелся троллейбус, водитель в тяжелом состоянии (видео) Фото: работа спасателей во время тушения пожара (t.me/dsns_telegram)
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Вечером 22 июня Сумы подверглись удару российской авиации. Один из взрывов произошел рядом с троллейбусом, который полностью сгорел после атаки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал и.о. мэра Сум Артема Кобзаря.

"Враг нанес шесть ударов управляемыми авиабомбами по Сумам", - отметил Кобзар.

В результате одного из ударов загорелся троллейбус, который находился неподалеку от места попадания. Огонь полностью уничтожил транспортное средство.

На момент атаки он двигался без пассажиров.

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Тяжелые ранения получил 60-летний водитель троллейбуса. Его госпитализировали в медицинское учреждение. Медики оценивают состояние пострадавшего как тяжелое.

На месте ударов работают все соответствующие службы. В настоящее время продолжается ликвидация последствий атаки.

Напомним, в начале июня советник министра обороны Украины Сергей Бескрестнов сообщил, что российские войска начали наносить удары по транспортному сообщению между Харьковом и Сумами.

По его словам, для нанесения ударов противник выбрал участок дороги вблизи Богодухова, который расположен примерно в 20 километрах от государственной границы.

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