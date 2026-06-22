Россия нанесла удар по Сумам шестью КАБами: загорелся троллейбус, водитель в тяжелом состоянии (видео)
Вечером 22 июня Сумы подверглись удару российской авиации. Один из взрывов произошел рядом с троллейбусом, который полностью сгорел после атаки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал и.о. мэра Сум Артема Кобзаря.
"Враг нанес шесть ударов управляемыми авиабомбами по Сумам", - отметил Кобзар.
В результате одного из ударов загорелся троллейбус, который находился неподалеку от места попадания. Огонь полностью уничтожил транспортное средство.
На момент атаки он двигался без пассажиров.
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Тяжелые ранения получил 60-летний водитель троллейбуса. Его госпитализировали в медицинское учреждение. Медики оценивают состояние пострадавшего как тяжелое.
На месте ударов работают все соответствующие службы. В настоящее время продолжается ликвидация последствий атаки.
Напомним, в начале июня советник министра обороны Украины Сергей Бескрестнов сообщил, что российские войска начали наносить удары по транспортному сообщению между Харьковом и Сумами.
По его словам, для нанесения ударов противник выбрал участок дороги вблизи Богодухова, который расположен примерно в 20 километрах от государственной границы.