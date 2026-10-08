UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теніс
Бокс

Wave
+
-

Wave
Інсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Подорожі
Смак
Зірки

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренди
Корисне
Смачно
Гороскопи
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

Росія вдарила по складах у Бучанському районі: спалахнула пожежа, є постраждалі

16:15 08.10.2026 Чт
1 хв
aimg Валерій Ульяненко
Фото: РФ вдарила по складах у Бучанському районі (ДСНС)

Російські окупанти у четвер, 8 жовтня, вдарили по Київській області. У Бучанському районі під обстріл потрапили склади.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Київської ОДА Тимура Ткаченка.

"У Бучанському районі ворог атакував складські приміщення. Внаслідок ворожої атаки постраждали троє людей", - розповів він.

За словами Ткаченка, одну людину госпіталізували, ще двоє постраждалих отримали медичну допомогу на місці.

"Ліквідація пожежі триває. До ліквідації наслідків ворожого удару залучені всі необхідні оперативні служби", - зазначив голова ОДА.

Нагадаємо, сьогодні окупанти вдарили по рейсовому автобусу в Краматорську. Внаслідок атаки загинули щонайменше 33 людини, ще 18 поранені.

Зазначимо, в ніч на сьогодні російські окупанти обстріляли Україну, використавши майже 150 безпілотників. Більшість ворожих дронів вдалось збити, але були "прильоти".

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Київська областьВійна в Україні