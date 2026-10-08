Россия ударила по складам в Бучанском районе: вспыхнул пожар, есть пострадавшие

"В Бучанском районе враг атаковал складские помещения. В результате вражеской атаки пострадали три человека", - рассказал он.

По словам Ткаченко, один человек госпитализирован, еще двое пострадавших получили медицинскую помощь на месте.

"Ликвидация пожара продолжается. К ликвидации последствий вражеского удара привлечены все необходимые оперативные службы", - отметил глава ОГА.

Напомним, сегодня оккупанты ударили по рейсовому автобусу в Краматорске. В результате атаки погибли по меньшей мере 33 человека, еще 18 ранены.