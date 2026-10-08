РФ вбила 33 людини ударом по автобусу в Краматорську: у двох містах зупиняють транспорт

Щонайменше 33 цивільних загинули внаслідок російського удару по рейсовому автобусу в Краматорську. Також зросла кількість потерпілих.

Про це заявив глава Донецької ОВА Вадим Філашкін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис у Telegram.

"33 людей загинули, ще 18 поранені через російський удар по рейсовому автобусу в Краматорську, в якому перебували люди. Внаслідок удару виникла пожежа у 2 автобусах та на відкритій території. Рятувальники надали допомогу постраждалим і ліквідували загоряння", - йдеться з заяві Філашкіна.

На тлі посилення російського терору глава Донецької ОВО ухвалив термінове рішення щодо роботи громадського транспорту.

"З огляду на різке погіршення безпекової ситуації дав розпорядження Краматорській та Слов’янській міським військовим адміністраціям зупинити роботу громадського транспорту", - повідомив Філашкін.

Він звернув увагу на те, що російські загарбники свідомо та прицільно б’ють саме по цивільних.

За словами глави ОВА, для ворога автобус із пасажирами - приваблива мішень саме тому, що одним ударом можна вбити якомога більше людей.

Наслідки удару РФ по автобусу у Краматорську (Фото: dsns_telegram)

"За таких обставин ми не маємо права ризикувати життями пасажирів і водіїв. Безпека жителів Краматорська і Слов’янська зараз понад усе. Прошу поставитися до цього рішення з розумінням", - додав Філашкін.

Наслідки удару РФ по автобусу у Краматорську (Фото: dsns_telegram)

Оновлено о 13:14

У селищі Біленьке Краматорської громади внаслідок російської атаки загинули 3 людей. Одного із загиблих рятувальники вилучили з-під завалів приватного будинку.