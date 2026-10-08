Росія вдарила по складах у Бучанському районі: спалахнула пожежа, є постраждалі

Фото: РФ вдарила по складах у Бучанському районі (ДСНС)

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Російські окупанти у четвер, 8 жовтня, вдарили по Київській області. У Бучанському районі під обстріл потрапили склади.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Київської ОДА Тимура Ткаченка.

"У Бучанському районі ворог атакував складські приміщення. Внаслідок ворожої атаки постраждали троє людей", - розповів він. За словами Ткаченка, одну людину госпіталізували, ще двоє постраждалих отримали медичну допомогу на місці. "Ліквідація пожежі триває. До ліквідації наслідків ворожого удару залучені всі необхідні оперативні служби", - зазначив голова ОДА. Нагадаємо, сьогодні окупанти вдарили по рейсовому автобусу в Краматорську. Внаслідок атаки загинули щонайменше 33 людини, ще 18 поранені.