Росія вдарила по складах у Бучанському районі: спалахнула пожежа, є постраждалі
Російські окупанти у четвер, 8 жовтня, вдарили по Київській області. У Бучанському районі під обстріл потрапили склади.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Київської ОДА Тимура Ткаченка.
"У Бучанському районі ворог атакував складські приміщення. Внаслідок ворожої атаки постраждали троє людей", - розповів він.
За словами Ткаченка, одну людину госпіталізували, ще двоє постраждалих отримали медичну допомогу на місці.
"Ліквідація пожежі триває. До ліквідації наслідків ворожого удару залучені всі необхідні оперативні служби", - зазначив голова ОДА.
Нагадаємо, сьогодні окупанти вдарили по рейсовому автобусу в Краматорську. Внаслідок атаки загинули щонайменше 33 людини, ще 18 поранені.
Зазначимо, в ніч на сьогодні російські окупанти обстріляли Україну, використавши майже 150 безпілотників. Більшість ворожих дронів вдалось збити, але були "прильоти".