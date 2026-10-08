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Россия ударила по складам в Бучанском районе: вспыхнул пожар, есть пострадавшие

16:15 08.10.2026 Чт
1 мин
aimg Валерий Ульяненко
Россия ударила по складам в Бучанском районе: вспыхнул пожар, есть пострадавшие Фото: РФ ударила по складам в Бучанском районе (ГСЧС)
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Российские оккупанты в четверг, 8 октября, ударили по Киевской области. В Бучанском районе под обстрел попали склады.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Киевской ОГА Тимура Ткаченко.

"В Бучанском районе враг атаковал складские помещения. В результате вражеской атаки пострадали три человека", - рассказал он.

По словам Ткаченко, один человек госпитализирован, еще двое пострадавших получили медицинскую помощь на месте.

"Ликвидация пожара продолжается. К ликвидации последствий вражеского удара привлечены все необходимые оперативные службы", - отметил глава ОГА.

Напомним, сегодня оккупанты ударили по рейсовому автобусу в Краматорске. В результате атаки погибли по меньшей мере 33 человека, еще 18 ранены.

Отметим, в ночь на сегодня российские оккупанты обстреляли Украину, использовав почти 150 беспилотников. Большинство вражеских дронов удалось сбить, но были "прилеты".

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