Росія вдарила по символу Запорізької області (фото)

Російські війська вдарили по Оріхівській стелі - одному із символів Запорізької області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію голови Запорізької ОВА Івана Федорова в мережі Telegram.
Очільник ОВА зазначив, що ще напередодні тут було встановлено десятки прапорів українських підрозділів, волонтерських організацій та партнерів області.
Після атаки від символічного місця залишилися руйнування. За словами Федорова, це типовий наслідок обстрілів - пошкодження інфраструктури та спустошення територій, що зазнали ударів.
Незважаючи на руйнування, Оріхівська стела продовжує залишатися символом стійкості. Влада підкреслює, що жителі Запорізької області зберігають стійкість навіть в умовах постійних обстрілів.
В адміністрації регіону заявили, що всі пошкоджені елементи буде відновлено, а втрачені прапори повернуться на своє місце. Роботи з відновлення вже тривають.
