Росія вдарила по символу Запорізької області (фото)

20:40 06.05.2026 Ср
2 хв
Нещодавно тут було піднято десятки прапорів українських підрозділів
aimg Анастасія Никончук
Фото: Оріхівська стела (https://t.me/ivan_fedorov_zp)

Російські війська вдарили по Оріхівській стелі - одному із символів Запорізької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію голови Запорізької ОВА Івана Федорова в мережі Telegram.

Очільник ОВА зазначив, що ще напередодні тут було встановлено десятки прапорів українських підрозділів, волонтерських організацій та партнерів області.

Наслідки обстрілу

Після атаки від символічного місця залишилися руйнування. За словами Федорова, це типовий наслідок обстрілів - пошкодження інфраструктури та спустошення територій, що зазнали ударів.

Символ, який зберігає значення

Незважаючи на руйнування, Оріхівська стела продовжує залишатися символом стійкості. Влада підкреслює, що жителі Запорізької області зберігають стійкість навіть в умовах постійних обстрілів.

Відновлення вже почалося

В адміністрації регіону заявили, що всі пошкоджені елементи буде відновлено, а втрачені прапори повернуться на своє місце. Роботи з відновлення вже тривають.

Додатково зазначимо, що російським військам поставлено завдання наблизитися до Оріхова в Запорізькій області та зайняти позиції на підступах до міста.

Нагадуємо, що Зеленський повідомив, що посилення російської протиповітряної оборони навколо Москви призводить до ослаблення захисту в інших регіонах країни, що, за його словами, створює додаткові можливості для українських далекобійних ударів.

Зазначимо, що українські пілоти проходять підготовку на F-16 з акцентом на застосування нових методик, зокрема виконання польотів в умовах відсутності стабільного сигналу GPS через активну радіоелектронну протидію.

